Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Первая в мире: Дания объявила о временном прекращении кампании по Covid-вакцинации

2 мая 2022, 11:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Дания стала первой страной, которая объявила о временном прекращении программы вакцинации против Covid-19 из-за высоких показателей иммунизации и снижения числа инфицированных.

В заявлении Национального совета здравоохранения страны говорится, что после 15 мая граждан уже не будут приглашать на Covid-прививки.

Также управление здравоохранения Дании опубликовало дополнительные меры по ослаблению Covidограничений в стране. Это касается, в частности, правил ношения масок и ухода за пожилыми людьми.

Читайте также:
коронавирусРиск более 5%: Билл Гейтс предупредил о еще более заразном и смертельном варианте Covid-19

Пациентов, поступивших в больницы, будут тестировать только в том случае, если у них проявляются симптомы вируса.

Данные Управления здравоохранения Дании показывают, что по состоянию на 20 апреля 89% жителей Дании в возрасте 12 лет и старше полностью вакцинированы, а 76% получили ревакцинацию. Около 37% детей в возрасте от 5 до 11 лет также полностью вакцинированы.

— Показатели госпитализации стабильны, и мы также ожидаем, что они скоро снизятся. Поэтому мы сворачиваем программу массовой вакцинации против Covid-19, — говорится в заявлении директора отдела готовности и инфекционных заболеваний DHA Болетт Соборг.

Органы здравоохранения Дании заявили, что люди при желании все еще могут пройти вакцинацию весной и летом. Кроме того, вторая бустерная вакцина предлагается тем, кто имеет ослабленный иммунитет или подвергается высокому риску тяжелого заболевания.

Решение Дании приостановить кампанию вакцинации было принято в связи с тем, что в последние недели страны по всему миру совершенно по-разному реагировали на пандемию.

Большинство европейских стран и Соединенные Штаты сняли ограничения, связанные с Covid-19, в то время как Китай ввел меры по блокировке в двух своих крупнейших городах, Пекине и Шанхае, после вспышек вируса.

Источник: ABCnews

Теги
Вакцинация, Дания, Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь