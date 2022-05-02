Дания стала первой страной, которая объявила о временном прекращении программы вакцинации против Covid-19 из-за высоких показателей иммунизации и снижения числа инфицированных.

В заявлении Национального совета здравоохранения страны говорится, что после 15 мая граждан уже не будут приглашать на Covid-прививки.

Также управление здравоохранения Дании опубликовало дополнительные меры по ослаблению Covid—ограничений в стране. Это касается, в частности, правил ношения масок и ухода за пожилыми людьми.

Пациентов, поступивших в больницы, будут тестировать только в том случае, если у них проявляются симптомы вируса.

Данные Управления здравоохранения Дании показывают, что по состоянию на 20 апреля 89% жителей Дании в возрасте 12 лет и старше полностью вакцинированы, а 76% получили ревакцинацию. Около 37% детей в возрасте от 5 до 11 лет также полностью вакцинированы.

— Показатели госпитализации стабильны, и мы также ожидаем, что они скоро снизятся. Поэтому мы сворачиваем программу массовой вакцинации против Covid-19, — говорится в заявлении директора отдела готовности и инфекционных заболеваний DHA Болетт Соборг.

Органы здравоохранения Дании заявили, что люди при желании все еще могут пройти вакцинацию весной и летом. Кроме того, вторая бустерная вакцина предлагается тем, кто имеет ослабленный иммунитет или подвергается высокому риску тяжелого заболевания.

Решение Дании приостановить кампанию вакцинации было принято в связи с тем, что в последние недели страны по всему миру совершенно по-разному реагировали на пандемию.

Большинство европейских стран и Соединенные Штаты сняли ограничения, связанные с Covid-19, в то время как Китай ввел меры по блокировке в двух своих крупнейших городах, Пекине и Шанхае, после вспышек вируса.

Источник: ABCnews