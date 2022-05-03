Шесть человек находятся под следствием в Шанхае после того, как пожилой житель дома престарелых был ошибочно объявлен мертвым, помещен в мешок для трупов и доставлен коронерами в ожидающий фургон, прежде чем работники морга заметили, что мужчина все еще жив.

Инцидент, который произошел в воскресенье, 1 мая, был заснят очевидцами, и кадры быстро распространились в Интернете, вызвав яростную реакцию в городе, который уже пять недель находится в условиях изнурительной изоляции. Это также вызвало опасения по поводу перегруженности медицинской системы города.

На кадрах видно, как рабочие в защитной одежде вытаскивают мешок для трупов из фургона и кладут его на тележку, чтобы вывезти в морг. Но перед этим заглянули внутрь и поняли, человек жив.

Инцидент был подтвержден правительством района Путуо, которое заявило, что расследование началось. Шанхайская наблюдательная комиссия и Центральная комиссия по проверке дисциплины заявили, что пять должностных лиц, в том числе директор дома престарелых и врач, были уволены. Еще один местный партийный деятель получил выговор.

Как сообщается, похоронное бюро похвалило своих сотрудников за бдительность и наградило 5 000 юанями ($750) каждому.

Государственные СМИ сообщают, что пожилой пациент был переведен в больницу и получает лечение.

Всего в Китае зарегистрировано около 360 подтвержденных случаев с симптомами и больше 5,5 тыс. бессимптомных. Подавляющее большинство обнаружены в Шанхае.