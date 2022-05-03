Шестеро людей перебувають під слідством у Шанхаї після того, як літній житель будинку престарілих був помилково оголошений мертвим, поміщений в мішок для трупів і доставлений коронерами у фургон, перш ніж працівники моргу помітили, що чоловік все ще живий.

Інцидент, який стався в неділю, 1 травня, зняли очевидці, і кадри швидко поширилися в інтернеті, викликавши люту реакцію в місті, яке вже п’ять тижнів перебуває в умовах виснажливої ізоляції. Це також викликало побоювання з приводу перевантаженості медичної системи міста.

На кадрах видно, як робітники в захисному одязі витягують мішок для трупів з фургона і кладуть його на візок, щоб вивезти в морг. Але перед цим заглянули всередину і зрозуміли, людина жива.

Інцидент був підтверджений урядом району Путуо, який заявив, що розслідування почалося. Шанхайська наглядова комісія та Центральна комісія з перевірки дисципліни заявили, що п’ять посадових осіб, зокрема директор будинку престарілих і лікар, були звільнені. Ще один місцевий партійний діяч отримав догану.

Як повідомляється, похоронне бюро похвалило своїх співробітників за пильність і нагородило 5 000 юанів ($750) кожному.

Державні ЗМІ повідомляють, що літній пацієнт наразі переведений до лікарні і отримує лікування.

Всього в Китаї зареєстровано близько 360 підтверджених випадків з симптомами і понад 5,5 тис. безсимптомних. Переважна більшість виявлені в Шанхаї.