30-летний американец утверждает, что после того, как он переболел коронавирусом, его половой член уменьшился на 1,5 дюйма (3,81 см). По словам специалистов, это последствие заболевания возможно и его нельзя исправить.

Мужчина анонимно рассказал, что в июле 2021 года инфицировался, и болел в тяжелой форме, лечился в больнице.

После того, как его выписали, у него некоторое время фиксировалась эректильная дисфункция. Позже эту проблему удалось решить с помощью врачей. Также мужчина жаловался на изменение размера члена, и это пока не вышло исправить.

— Мой пенис уменьшился. До того, как я заболел, размер был выше среднего, не огромный, но определенно больше, чем обычно. Теперь я потерял около полутора дюйма и стал явно ниже среднего, — утверждает мужчина.

По словам мужчины, это сильно повлияло на его уверенность в своих силах в постели.

Изменение размера полового члена после коронавируса может происходить из-за повреждения кровеносных сосудов, эректильной дисфункции, говорят специалисты.

— Это правда, что эректильная дисфункция приводит к укорочению. У вас есть период времени, когда пенис не вытягивается, когда он не наполняется кровью, и это может привести к рубцеванию и укорочению пениса, — отмечает доктор медицины, уролог из Портленда (США) Эшли Винтер.

Однако это возможно, если причина физиологического характера. Психологические причины эректильной дисфункции, такие как беспокойство по поводу сексуальной активности или депрессия, не связаны с уменьшением полового члена.

В то же время, как сообщил мужчина, его врачи ему сказали, что ситуацию не выйдет исправить.

В июле 2021 года 17-летняя девушка из Осло (Норвегия) рассказала, что привилась от Covid-19 вакциной Pfizer и после этого она заметила, что ее грудь увеличилась на один размер. В то же время специалист отметил, что грудь может казаться больше из-за увеличения лимфатических узлов.

Источник: The Sun