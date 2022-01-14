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“Мой пенис уменьшился!” Мужчина из США пожаловался на неожиданное последствие Covid-19

14 января 2022, 16:21
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
мужчина чоловік
Источник: Depositphotos

30-летний американец утверждает, что после того, как он переболел коронавирусом, его половой член уменьшился на 1,5 дюйма (3,81 см). По словам специалистов, это последствие заболевания возможно и его нельзя исправить.

Мужчина анонимно рассказал, что в июле 2021 года инфицировался, и болел в тяжелой форме, лечился в больнице.

После того, как его выписали, у него некоторое время фиксировалась эректильная дисфункция. Позже эту проблему удалось решить с помощью врачей. Также мужчина жаловался на изменение размера члена, и это пока не вышло исправить.

— Мой пенис уменьшился. До того, как я заболел, размер был выше среднего, не огромный, но определенно больше, чем обычно. Теперь я потерял около полутора дюйма и стал явно ниже среднего, — утверждает мужчина.

По словам мужчины, это сильно повлияло на его уверенность в своих силах в постели.

Изменение размера полового члена после коронавируса может происходить из-за повреждения кровеносных сосудов, эректильной дисфункции, говорят специалисты.

— Это правда, что эректильная дисфункция приводит к укорочению. У вас есть период времени, когда пенис не вытягивается, когда он не наполняется кровью, и это может привести к рубцеванию и укорочению пениса, — отмечает доктор медицины, уролог из Портленда (США) Эшли Винтер.

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Однако это возможно, если причина физиологического характера.  Психологические причины эректильной дисфункции, такие как беспокойство по поводу сексуальной активности или депрессия, не связаны с уменьшением полового члена.

В то же время, как сообщил мужчина, его врачи ему сказали, что ситуацию не выйдет исправить.

В июле 2021 года 17-летняя девушка из Осло (Норвегия) рассказала, что привилась от Covid-19 вакциной Pfizer и после этого она заметила, что ее грудь увеличилась на один размер. В то же время специалист отметил, что грудь может казаться больше из-за увеличения лимфатических узлов.

Источник: The Sun

Теги
Исследования , Коронавирус Covid-19
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