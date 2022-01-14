30-річний американець стверджує, що після того, як він перехворів на коронавірус, його статевий член зменшився на 1,5 дюйма (3,81 см). За словами фахівців, цей наслідок захворювання можливий і його не можна виправити.

Чоловік анонімно розповів, що у липні 2021 року інфікувався, і хворів у тяжкій формі, лікувався у лікарні.

Після того, як його виписали, у нього деякий час фіксувалася еректильна дисфункція. Пізніше цю проблему вдалося вирішити за допомогою лікарів. Також чоловік скаржився на зміну розміру члена, і це поки що не вдалося виправити.

– Мій пеніс зменшився. До того, як я захворів, розмір був більший за середній, не величезний, але, напевно, більше, ніж зазвичай. Тепер я втратив близько півтора дюйма і став вочевидь нижчий за середній, – стверджує чоловік.

За словами чоловіка, це значно вплинуло на його впевненість у своїх силах у ліжку.

Зміна розміру статевого члена після коронавірусу може відбуватися через пошкодження кровоносних судин, еректильну дисфункцію, кажуть фахівці.

– Це правда, що еректильна дисфункція призводить до скорочення. У вас є період часу, коли пеніс не витягується, коли він не наповнюється кров’ю, і це може призвести до рубцювання та скорочення пеніса, – зазначає доктор медицини, уролог з Портленда (США) Ешлі Вінтер.

Однак це можливо, якщо причина фізіологічного характеру. Психологічні причини еректильної дисфункції, такі як занепокоєння через сексуальну активність або депресія, не пов’язані зі зменшенням статевого члена.

Водночас, як повідомив чоловік, лікарі йому сказали, що ситуацію не вийде виправити.

У липні 2021 року 17-річна дівчина з Осло (Норвегія) розповіла, що щепилась від Covid-19 вакциною Pfizer і після цього вона помітила, що її груди збільшилися на один розмір. Водночас фахівець зазначив, що груди можуть здаватися більшими через збільшення лімфатичних вузлів.

Джерело: The Sun