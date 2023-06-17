Достижение состояния глубокого покоя и расслабления для сосредоточения внимания на каком-то явлении или ощущении. Именно так упрощенно можно объяснить, что такое медитация.

Она действительно является частью религиозных обрядов, особенно в буддизме. Она действительно является модной практикой, особенно популярной в 60-70 годы прошлого века среди массовой субкультуры хиппи. Ее практиковали даже участники The Beatles.

В то же время многочисленные научные исследования в разных странах мира доказывают, что медитация помогает бороться с негативными эмоциями и стрессом.

А это в нынешние времена чрезвычайно важно.

Конечно, медитация не избавит от причин стресса, но люди, которые ее практикуют, говорят, что она может изменить отношение к самой проблеме и таким образом позволит не реагировать слишком горячо на неудачи.

Некоторым людям она помогает стать более уравновешенными, сострадательными и избавиться от психических нарушений, таких как тревожность и депрессия. Можно попробовать медитацию, если беспокоит бессонница.

Есть исследования, которые указывают на то, что медитация в некоторых случаях может эффективно снижать кровяное давление и устранять симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Некоторые исследователи доказывают, что медитация может помочь людям справиться с хронической болью в спине. Однако этот вопрос требует более тщательного изучения.

Большинство имеющейся научной информации о влиянии медитации на организм все же касается работы мозга.

Так, метанализ 2016 года показал, что медитация активизирует лобную область, которая участвует в концентрации, планировании и других важных исполнительных функциях. Следовательно, благодаря медитации можно лучше контролировать свои эмоции.

А исследование 2014 года доказало эффективность медитации для уменьшения симптомов тревожности у людей, которые уже пережили депрессию, следовательно, она существенно снижает риск рецидива этой болезни.

Определенного эффекта с помощью медитаций можно достичь и в лечении посттравматического стрессового расстройства.

Есть огромное количество медитативных практик, некоторые техники которых требуют соблюдения определенных правил, например, принятия особой позы и проведения ритуала.

Другие же техники лишены таких признаков и требуют лишь сосредоточения внимания.

В общем, все разновидности медитаций имеют целью достижение расслабленности и сосредоточенности, но можно выделить один из самых популярных типов медитаций — майндфулес.

Его особенность в концентрации на “здесь и сейчас”, сосредоточение на собственных ощущениях и мыслях без осуждения.

Майндфулес-медитация не требует использования никаких атрибутов или соблюдения строгих правил. Именно с ней в основном связаны научные исследования влияния медитации на организм, о которых говорилось здесь ранее. К ней относится и медитация осознанного дыхания, которая способствует повышению эффективности сетей мозга.

Как долго должна длиться медитация?

Все индивидуально. Нет четко определенного времени, которое нужно посвящать медитации, чтобы заметить эффект. Эффективной может быть даже 10-минутная медитация.

Важнее не продолжительность практик, а их регулярность.

Для начала эксперты советуют выделять на медитацию всего несколько минут в сутки, постепенно увеличивая время до комфортной продолжительности, чтобы привыкнуть к новому режиму.

Источники: Nature, Наука