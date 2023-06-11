Эксперт-психолог Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин в комментарии УНН дал рекомендации, как общаться с детьми на тему войны.

Юрий Ирхин выразил уверенность, что детям нужно обязательно говорить правду, а родителям — не нервничать, а демонстрировать пример стойкости и уверенности в себе.

— Я настаиваю на том, что детям надо рассказывать о войне открыто, всю правду, с приведением примеров из истории. Рассказывать о мировом опыте той же афганской, иракской войны, — говорит психолог.

Например, с мальчиками можно разобраться, какие бывают танки, чем отличаются ракеты, почему баллистическую нельзя сбить на подлете.

— В таком случае мы сделаем невозможным паническое травмирование детей, потому что устраним фактор неожиданности. Они будут знать, что это такое, будут легче это переживать, — объясняет специалист.

По словам Юрия Ирхина, дети легче переносят ночные тревоги и звуки взрывов и больше впадают в панику из-за поведения взрослых.

— Исходя из моего личного опыта и научных источников, дети легче переносят все это, а больше впадают в панику из-за тревоги взрослых. Если мама начинает паниковать — и дети паникуют, если же взрослые сохраняют спокойствие — то и дети будут спокойны, — говорит психолог.

Главный совет специалиста: от детей ничего скрывать не надо, нужно раскрыть карты и сказать: “да, мне страшно, но давай друг другу поможем”. И в момент взрывов так же: не надо трястись самому, а ребенку говорить – не бойся, все будет хорошо.

— Надо самому прежде всего успокоиться и сказать: “смотри, оно мимо пролетело, бахнуло не здесь, не надо пугаться”, — рассказал эксперт-психолог.

Взрослый человек должен сам прежде всего успокоиться и потом успокаивать детей, резюмировал Ирхин.