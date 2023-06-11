Експерт-психолог Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрій Ірхін у коментарі УНН дав рекомендації, як спілкуватися з дітьми на тему війни.

Юрій Ірхін висловив упевненість, що дітям потрібно обов’язково говорити правду, а батькам – не нервувати, а демонструвати приклад стійкості та впевненості в собі.

– Я наполягаю на тому, що дітям треба розповідати про війну відкрито, всю правду, з наведенням прикладів з історії. Розповідати про світовий досвід тієї ж афганської, іракської війни, – каже психолог.

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Наприклад, із хлопчиками можна розібратися, які бувають танки, чим відрізняються ракети, чому балістичну не можна збити на підльоті.

– У такому разі ми унеможливимо панічне травмування дітей, бо усунемо фактор несподіванки. Вони знатимуть, що це таке, будуть легше це переживати, – пояснює фахівець.

За словами Юрія Ірхіна, діти легше переносять нічні тривоги та звуки вибухів і більше впадають у паніку через поведінку дорослих.

– Виходячи з мого особистого досвіду і наукових джерел, діти легше переносять усе це, а більше впадають у паніку через тривогу дорослих. Якщо мама починає панікувати – і діти панікують, якщо ж дорослі зберігають спокій – то й діти будуть спокійні, – каже психологиня.

Головна порада фахівця: від дітей нічого приховувати не треба, потрібно розкрити карти і сказати: “так, мені страшно, але давай один одному допоможемо”. І в момент вибухів так само: не треба трястися самому, а дитині казати – не бійся, все буде добре.

– Треба самому насамперед заспокоїтися і сказати: “дивись, воно повз пролетіло, бахнуло не тут, не треба лякатися”, – розповів експерт-психолог.

Доросла людина має сама насамперед заспокоїтися і потім заспокоювати дітей, резюмував Ірхін.