Ученые узнали, как опухоли захватывают здоровые клетки, чтобы распространяться по всему телу.

Метастазирование — когда рак распространяется по организму — было невероятно трудно предотвратить. Но понимание того, как распространяется рак, может привести к улучшению лечения.

Ученые обнаружили, что раковые клетки захватывают процесс, используемый здоровыми клетками для распространения по всему телу.

Они обнаружили белок под названием NALCN, который может играть ключевую роль. Эксперименты на мышах показали, что блокирование активности белка NALCN вызывает метастазирование.

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-Мы не только определили один из неуловимых факторов метастазирования, но также перевернули общепринятое понимание этого с ног на голову, показав, как рак захватывает процессы в здоровых клетках для собственной выгоды, — сказал руководитель исследования, профессор Ричард Гилбертсон.

Ведущий исследователь и старший научный сотрудник Кембриджского института исследований рака Великобритании доктор Эрик Рарманн сказал, что он невероятно рад, что обнаружился единственный белок, который регулирует не только то, как рак распространяется по организму, независимо от роста опухоли, но также нормальное отщепление и восстановление клеток тканей.

— Теперь мы можем рассмотреть, существуют ли вероятные существующие лекарства, которые можно было бы перепрофилировать, чтобы предотвратить этот механизм, вызывающий распространение рака у пациентов.

Результаты были опубликованы в журнале Nature Genetics.