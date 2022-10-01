Вчені дізналися, як пухлини захоплюють здорові клітини, щоб поширюватись по всьому тілу.

Метастазування – коли рак поширюється організмом – було неймовірно важко запобігти. Але розуміння того, як поширюється рак, може призвести до покращення лікування.

Вчені виявили, що ракові клітини захоплюють процес, який використовується здоровими клітинами для поширення по всьому тілу.

Вони знайшли білок під назвою NALCN, який може відігравати ключову роль. Експерименти на мишах показали, що блокування активності білка NALCN викликає метастазування.

Зараз дивляться

-Ми не лише визначили один із невловимих факторів метастазування, але також перевернули загальноприйняте розуміння цього з ніг на голову, показавши, як рак захоплює процеси у здорових клітинах для власної вигоди, – сказав керівник дослідження, професор Річард Гілбертсон.

Провідний дослідник і старший науковий співробітник Кембриджського інституту досліджень раку Великобританії доктор Ерік Рарманн сказав, що він неймовірно радий, що знайдено єдиний білок, який регулює не тільки те, як рак поширюється організмом, незалежно від зростання пухлини, але також нормальне відщеплення та відновлення клітин тканин.

– Тепер ми можемо розглянути, чи існують ймовірні існуючі ліки, які можна було б перепрофілювати, щоб запобігти цьому механізму, що викликає поширення раку у пацієнтів.

Результати були опубліковані у журналі Nature Genetics.