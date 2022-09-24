Элисон Гриффитс заболела Covid-19, когда ей было 45 лет — в самый разгар пандемии, в конце 2020 года.

В Британии тогда как раз распространялся штамм Альфа. Одним из главных симптомов заболевания был сильный кашель.

Течение Covid-19 у женщины было нетяжелым, но кашель после выздоровления никак не проходил.

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Элисон пыталась справиться с проблемой сама, пила микстуры и пилюли, отказывалась идти к врачу, считая, что кашель – это последствия Covid-19.

Пол года не проходил кашель. Когда стало ясно, что постковид слишком затянулся, женщина решилась пойти к врачу. Диагноз поставили сразу – рак легких четвертой стадии.

Опухоли захватили оба легких, а метастазы распространились на область вокруг них и даже на отдаленные органы.

– Это было ужасно, – рассказала Элисон. – Это то, что вы просто не можете понять. Я могла бы справиться с приговором: “У вас рак”, но вердикт врачей: “Стадия четвертая, конец жизни” полностью сбил меня с ног. Никогда не думаешь, что такое произойдет с тобой. Мой мир просто рухнул.

Врачи честно сообщили Элисон, что с таким диагнозом выжить практически невозможно.

Элисон Гриффитс работала в правительстве графства Суррей, занимала должность в министерстве здравоохранения, где занималась борьбой с курением.

Сама Элис курила с 12 лет и признавалась, что много раз пыталась бросить, но это очень сложно.

Элисон умерла 22 сентября 2022 года, год спустя после установления диагноза. У нее остались четверо детей и пятеро внуков.

Причины рака легких

Не только курение вызывает рак легких. Хотя он является главной причиной.

Большая часть случаев рака легких обусловлена ​​генетическими поломками, которые могут спровоцировать заболевание у людей всех возрастов и пола.

Но у женщин рак легких чаще связан именно с генетическими поломками, у мужчин – с курением.

Источник: SurreyLive