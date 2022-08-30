Британские ученые в ходе большого когортного исследования выяснили, что употребление черного чая может быть связано с умеренно низким риском смертности.

Сообщается, что для оценки связи потребления чая со смертностью ученые использовали данные британского биобанка. Известно, что Британия известна как страна чаеманов.

Отмечается, что британский биобанк включает данные о 500 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет, заполнивших базовый опросник в период с 2006 по 2010 годы.

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Исследователи также оценили и такие показатели, как использование обычных чайных добавок (молоко и сахар), температуру чая и генетические варианты, влияющие на скорость метаболизма кофеина людьми.

Из них 85% сообщили, что регулярно пьют чай, а 89% сказали именно о черном чае. По сравнению с теми, кто не пьет чай, у участников, которые выпивали две или более чашек в день, риск смертности был на 9–13% ниже.

По словам авторов, их результаты свидетельствуют о том, что чай даже в больших количествах может быть частью здорового питания.