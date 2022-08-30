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Міцний, чорний, ароматний: вчені з’ясували зв’язок чаю з ризиком смертності

30 Серпня 2022, 10:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
чай
Джерело: Depositphotos

Британські вчені в ході великого когортного дослідження з’ясували, що вживання чорного чаю може бути пов’язано з помірно низьким ризиком смертності.

Повідомляється, що для оцінки зв’язку споживання чаю зі смертністю вчені використовували дані британського біобанку. Відомо, що Британія відома як країна чаеманів.

Відзначається, що британський біобанк включає дані про 500 тис. чоловіків і жінок віком від 40 до 69 років, які заповнили базовий опитувальник в період з 2006 по 2010 роки.

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Дослідники також оцінили і такі показники, як використання звичайних чайних добавок (молоко і цукор), температуру чаю і генетичні варіанти, що впливають на швидкість метаболізму кофеїну людьми.

З них 85% повідомили, що регулярно п’ють чай, а 89% сказали саме про чорний чай. У порівнянні з тими, хто не п’є чай, у учасників, які випивали дві або більше чашок в день, ризик смертності був на 9-13% нижче.

За словами авторів, їхні результати свідчать про те, що чай навіть у великих кількостях може бути частиною здорового харчування.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження науковці тривалість життя чай
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