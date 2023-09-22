Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, как обжаловать решение военно-врачебной комиссии (ВВК), если мобилизованный считает, что в решении медиков не отражено реальное состояние его здоровья.

— Сделать это можно в досудебном порядке и через суд, — отмечают в ведомстве.

Чтобы обжаловать решение военно-врачебной комиссии в досудебном порядке, необходимо:

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написать заявление/жалобу о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение;

приобщить к заявлению/жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо принести самостоятельно, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении.

По результатам рассмотрения жалобы ВВК может направить на повторное (контрольное) медицинское освидетельствование. Затем истцу предоставляют новое заключение о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание.

В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией.

Как обжаловать решение ВВК в суде

Обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показаниям невозможно, ведь это не входит в компетенцию суда. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить ее решение.

Также он может обязать провести повторное медицинское освидетельствование и дообследование военнослужащего в случае отказа соответствующей ВВК их проводить.