Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо мобілізований вважає, що в рішенні медиків не відображено реальний стан його здоров’я.

– Зробити це можна в досудовому порядку та через суд, – зазначають у відомстві.

Щоб оскаржити рішення військово-лікарської комісії в досудовому порядку, необхідно:

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написати заяву/скаргу про незгоду з висновками ВЛК і проханням переглянути зазначене рішення;

долучити до заяви/скарги всі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або принести самостійно, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення.

За результатами розгляду скарги ВЛК може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачеві надають новий висновок про стан здоров’я, який і братиметься до уваги.

У спірних і складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією.

Як оскаржити рішення ВЛК у суді

Оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показаннями неможливо, адже це не входить до компетенції суду. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії і на цій підставі скасувати її рішення.

Також він може зобов’язати провести повторний медичний огляд і дообстеження військовослужбовця в разі відмови відповідної ВЛК їх проводити.