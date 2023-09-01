Військово-лікарську комісію (ВЛК) можна пройти вже у 819 цивільних медзакладах України. Керівником ВЛК призначають медсили ЗСУ, але в складі комісії працюють лікарі. Про це в об’єднаному ефірі українських телеканалів повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, військові, які перебували на лікуванні в стаціонарі в цивільному закладі, можуть пройти ВЛК безпосередньо в ньому з оформленням усіх необхідних документів та отриманням, за необхідності, довідки про поранення.

Віктор Ляшко зазначив, що раніше такі документи поранений військовослужбовець міг отримати, звернувшись до командира частини.

Але уряд вніс кілька змін до нормативно-правових актів, і цей документ надходить до лікарні та ВЛК через електронний документообіг. Тепер військовослужбовцям не потрібно ходити по цю довідку, уточнив міністр.