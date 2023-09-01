Военно-врачебную комиссию (ВВК) можно пройти уже в 819 гражданских медучреждений Украины. Руководителем ВВК назначают медсилы ВСУ, но в составе комиссии работают врачи. Об этом в объединенном эфире украинских телеканалов сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, находившиеся на лечении в стационаре в гражданском учреждении военные могут пройти ВВК непосредственно в нем с оформлением всех необходимых документов и получением, при необходимости, справки о ранениях.

Виктор Ляшко отметил, что раньше такие документы раненый военнослужащий мог получить, обратившись к командиру части.

Но правительство внесло несколько изменений в нормативно-правовые акты, и этот документ поступает в больницу и ВВК через электронный документооборот. Теперь военнослужащим не нужно ходить за этой справкой, уточнил министр.