Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец убежден, что в Украине существует серьезная системная проблема с ВВК. И все улучшения и осовременивания пока не сказались на работе комиссий.

Офис омбудсмена в этом году получил 1 018 обращений от граждан относительно неэффективного функционирования военно-врачебных комиссий.

— Были нарушены права действующих военнослужащих мобилизованных, как раз когда они проходили ВВК, — сказал Лубинец.

Омбудсмен высказал мнение, что нужна реальная электронная очередь, когда начальник медчасти будет лично записывать военнослужащих на прохождение ВВК.

И в направлении военнослужащий будет видеть конкретную дату, будет знать, что на такое время у него один врач, на другое — второй врач.

— Тогда он утром сдаст все анализы и за один день пройдет ВВК, — говорит Лубинец.

На самом деле сейчас, чтобы записаться в электронную очередь, человеку нужно выстоять обычную немаленькую очередь в регистратуре.

Лубинец убежден, необходима полная электронная база всех карточек мобилизованных действующих военных. Чтобы в любое время врач, который осматривает военнослужащего, мог зайти в базу и посмотреть, были ли у него хирургические вмешательства, болел ли он когда-то тем или иным заболеванием.

— Это облегчает процедуру контроля, потому что в справке почка вырезана, а врач заходит в электронную базу и видит, что человек никогда не обращался по этому поводу к медикам. Сразу понятно, что это купленная справка, — заявил Лубинец.

По мнению омбудсмена, украинцы должны четко осознать, купленная справка — это уголовное дело.

— Я лично президенту и всем членам СНБО сказал, что, по моему мнению, проблема номер один в ВВК — это системная коррупция, — отметил омбудсмен.

По его словам, масштабы этого явления невероятны.

Можно надеяться, что после достаточно серьезных решений, которые вчера были проголосованы членами СНБО, мы увидим кардинальные изменения.

Источник: Єдині новини