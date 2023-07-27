На получении $4 тыс. за выписку липовой справки, которая позволяла уклониться от призыва, в Полтаве задержан начальник хирургического кабинета одной из воинских частей.

Следственным управлением областной полиции осуществляется досудебное расследование.

Получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Хирург и психолог военного госпиталя решили, что нашли возможность незаконной, но стабильной подработки. Будучи членами ВВК, медики могли достаточно легко решать такие вопросы.

Цена одной справки, по крайней мере, в Полтаве, — $4 тыс.

Полиция ликвидировала схему.

— К сожалению, это не единственный случай неправомерных действий членов ВВК. Соответственно реагируем на каждый выявленный факт. Вы о них обязательно услышите, — написал в своем Telegram-канале министр внутренних дел Игорь Клименко.

Источник и фото: МВС