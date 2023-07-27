На отриманні $4 тис. за виписку липової довідки, що давала змогу ухилитися від призову, у Полтаві затримано начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин.

Слідчим управлінням обласної поліції здійснюється досудове розслідування.

Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Хірург та психолог військового госпіталю вирішили, що знайшли можливість незаконного, але стабільного підробітку. Будучи членами ВЛК, медики могли досить легко вирішувати такі питання.

Ціна однієї довідки, принаймні, у Полтаві, – $4 тис.

Поліція ліквідувала схему.

– На жаль, це не єдиний випадок неправомірних дій членів ВЛК. Відповідно реагуємо на кожний виявлений факт. Ви про них обов’язково почуєте, – написав у своєму Telegram-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Джерело і фото: МВС