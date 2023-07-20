В Україні продовжують упроваджувати принцип “довідки ходять за військовими”.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі повідомив, що провів дуже важливу нараду, у якій взяли участь представники Міноборони, МОЗ, Мінцифри, Мінсоцполітики, Мінвідновлення, народні депутати та командування Медичних сил ЗСУ.

Обговорювалися проблемні питання запровадження більш швидкого і зручного проходження військовослужбовцями ВЛК та МСЕК.

Усі погодилися з тим, що Е-черга для проходження військово-лікарських комісій уже запрацювала. Однак її впровадження відбувається занадто повільно.

Наразі кількість записаних віддалено військовослужбовців начмедами частин становить лише 18%.

Міністерству оборони дано завдання прискоритись із необхідними підзаконними актами та невідкладно провести додаткове навчання й інформування начмедів про віддалений запис на ВЛК.

Також у Міноборони поінформували, що найближчим часом довідка про обставини травми та відпускний квиток будуть переведені в електронний варіант.

Очікується, що ця опція запрацює в серпні. Важливо, щоб відповідна робота йшла згідно з графіком.

Крім того, перед Міноборони поставлене завдання збільшити час роботи територіальних центрів комплектування. Вони повинні приймати людей щоденно протягом усього робочого часу. Неприпустимо, коли військові стоять у чергах по кілька годин.

Усі дотичні міністерства та відомства отримали відповідні доручення.

– Військовослужбовці очікують на ці зміни, аби зайва бюрократія не відволікала їх від оборони держави та нищення ворогів, – підкреслив Денис Шмигаль.

Джерело: Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України