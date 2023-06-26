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План з оптимізації роботи ВЛК: Кабмін встановив терміни реалізації

26 Червня 2023, 12:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Кабінет Міністрів України схвалив план заходів щодо оптимізації роботи військово-лікарських комісій (ВЛК) і встановив конкретні терміни реалізації запланованих змін. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зокрема, цього року заплановано впровадження електронного документообігу між військовими частинами та закладами охорони здоров’я, що сприятиме швидкому та зручному обміну документами, необхідними для проходження комісії.

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В МОЗ нагадали, що міжурядова робоча група, до якої входить низка міністерств і відомств, розпочала свою роботу з оптимізації роботи ВЛК у лютому 2023 року.

У результаті на базі цивільних закладів охорони здоров’я більше ніж на 50% збільшено кількість гарнізонних ВЛК. Більшість із них уже запустили електронну чергу для запису на медичний огляд.

Крім того, розпочато інформаційну просвітницьку кампанію з метою надання допомоги військовослужбовцям після отримання травм, поранень або захворювань.

Джерело
МОЗ
Теги
Кабмін Медики українські військові
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