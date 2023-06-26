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План по оптимизации работы ВВК: Кабмин установил сроки реализации

26 июня 2023, 12:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Кабинет Министров Украины одобрил план мер по оптимизации работы военно-врачебных комиссий (ВВК) и установил конкретные сроки реализации запланированных изменений. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В частности, в этом году запланировано внедрение электронного документооборота между воинскими частями и учреждениями здравоохранения, что будет способствовать быстрому и удобному обмену документами, необходимыми для прохождения комиссии.

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В Минздраве напомнили, что межправительственная рабочая группа, в которую входят ряд министерств и ведомств, начала свою работу по оптимизации работы ВВК в феврале 2023 года.

В результате на базе гражданских учреждений здравоохранения более чем на 50% увеличено количество гарнизонных ВВК. Большинство из них уже запустили электронную очередь для записи на медицинское освидетельствование. 

Кроме того, начата информационная просветительская кампания с целью оказания помощи военнослужащим после получения травм, ранений или заболеваний.

Источник
Минздрав
Теги
Кабмин Медики українські військові
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