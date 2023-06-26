Кабинет Министров Украины одобрил план мер по оптимизации работы военно-врачебных комиссий (ВВК) и установил конкретные сроки реализации запланированных изменений. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В частности, в этом году запланировано внедрение электронного документооборота между воинскими частями и учреждениями здравоохранения, что будет способствовать быстрому и удобному обмену документами, необходимыми для прохождения комиссии.

В Минздраве напомнили, что межправительственная рабочая группа, в которую входят ряд министерств и ведомств, начала свою работу по оптимизации работы ВВК в феврале 2023 года.

В результате на базе гражданских учреждений здравоохранения более чем на 50% увеличено количество гарнизонных ВВК. Большинство из них уже запустили электронную очередь для записи на медицинское освидетельствование.

Кроме того, начата информационная просветительская кампания с целью оказания помощи военнослужащим после получения травм, ранений или заболеваний.