В Украине продолжают внедрять принцип “справки ходят за военными”.

Премьер-министр Украины в своем Telegram-канале сообщил, что провел очень важное совещание, в котором приняли участие представители Минобороны, Минздрава, Минцифры, Минсоцполитики, Минобновления, народные депутаты и командование Медицинских сил ВСУ.

Обсуждались проблемные вопросы внедрения более быстрого и удобного прохождения военнослужащими ВВК и МСЭК.

Все согласились с тем, что Э-очередь для прохождения военно-врачебных комиссий уже заработала. Однако ее внедрение происходит слишком медленно.

Сейчас количество записанных удаленно военнослужащих начмедами частей составляет всего 18%.

Министерству обороны дана задача ускориться с необходимыми подзаконными актами и безотлагательно провести дополнительное обучение и информирование начмедов об удаленной записи на ВВК.

Также в Минобороны проинформировали, что в ближайшее время справка об обстоятельствах травмы и отпускной билет будут переведены в электронный вариант.

Ожидается, что эта опция заработает в августе. Важно, чтобы соответствующая работа шла согласно графику.

Кроме того, перед Минобороны поставлена задача увеличить время работы территориальных центров комплектования. Они должны принимать людей ежедневно в течение всего рабочего времени. Недопустимо, когда военные стоят в очередях по несколько часов.

Все причастные министерства и ведомства получили соответствующие поручения.

— Военнослужащие ожидают этих изменений, чтобы лишняя бюрократия не отвлекала их от обороны государства и уничтожения врагов, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Источник: Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України