Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець переконаний, що в Україні існує серйозна системна проблема з ВЛК. І всі покращення й осучаснення поки що не повпливали на роботу комісій.

Офіс омбудсмена цьогоріч отримав 1 018 звернень від громадян щодо неефективного функціонування військово-лікарських комісій.

– Були порушені права військовослужбовців мобілізованих, якраз коли вони проходили ВЛК, – сказав Лубінець.

Омбудсмен висловив думку, що потрібна реальна електронна черга, коли начальник медчастини буде особисто записувати військовослужбовців на проходження ВЛК.

І в направленні військовослужбовець бачитиме конкретну дату, знатиме, що на такий час у нього один лікар, на інший – другий лікар.

– Тоді він зранку здасть всі аналізи і за один день пройде ВЛК, – говорить Лубінець.

Насправді ж зараз, щоб записатися в електронну чергу, людині потрібно вистояти звичайну чималеньку чергу у реєстратурі.

Лубінець переконаний, необхідна повна електронна база всіх карток мобілізованих військових. Щоб у будь-який час лікар, який оглядає військовослужбовця, зміг зайти у базу і подивиться, чи були у нього хірургічні втручання, чи хворів він колись на те чи інше захворювання.

– Це полегшує контроль, бо в довідці нирка вирізана, а лікар заходить у електронну базу і бачить, що людина ніколи не зверталася з цього приводу до медиків. Зразу зрозуміло, що це куплена довідка, – заявив Лубінець.

На думку омбудсмена, українці мусять чітко усвідомити, куплена довідка – то кримінальна справа.

– Я особисто президенту і всім членам РНБО сказав, що, на мою думку, проблема номер один у ВЛК – це системна корупція, – зазначив омбудсмен.

За його словами, масштаби цього явища неймовірні.

Можна сподіватися, що після достатньо серйозних рішень, які вчора були проголосовані членами РНБО, ми побачимо кардинальні зміни.

Джерело: Єдині новини