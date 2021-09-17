Стало известно, что Министерство здравоохранения Украины разрешило комбинировать мРНК-вакцины против Covid-19. Речь идет о прививках препаратами Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В сообщении пресс-службы Минздрава говорится о том, что нет разницы, инъекция какой именно вакциной будет первой, а какой-второй.

В случае, если первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот.

Напомним, что еще в июле 2021 года Министерство здравоохранения Украины одобрило рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики разрешить комбинирование мРНК-вакцин.

Украинские эксперты пришли к выводу, что, если после первой дозы мРНК-вакцина того же производителя по тем или иным причинам стала для человека недоступна, то для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя.

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

При этом министерство здравоохранения официально сообщило, что комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным.

А между тем, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать вакцины против коронавируса разных производителей. Хотя некоторые страны дали подобные разрешения, представители организации считают, что пока недостаточно информации для этого, поэтому не стоит проводить подобные эксперименты.