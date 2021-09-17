Стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я України дозволило комбінувати мРНК-вакцини проти Covid-19. Йдеться про щеплення препаратами Moderna і Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

У повідомленні прес-служби МОЗ йдеться про те, що немає різниці, ін’єкція якою саме вакциною буде першою, а якою – другою.

У випадку коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге – можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки.

Нагадаємо, що ще в липні 2021 року Міністерство охорони здоров’я України схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінування мРНК-вакцин.

Українські експерти дійшли висновку, що, якщо після першої дози мРНК-вакцина того самого виробника з тих чи інший причин стала для людини недоступна, то для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.

Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

При цьому міністерство охорони здоров’я офіційно повідомило, що комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним.

А між тим, у Всесвітній організації охорони здоров’я не рекомендують змішувати вакцини проти коронавірусу різних виробників. Хоча деякі країни надали подібні дозволи, представники організації вважають, що поки що недостатньо інформації для цього, тому не варто проводити подібні експерименти.