Уже восемь регионов Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантина, в них превышен уровень госпитализации пациентов с коронавирусом.

По обновленным данным Минздрава, тревожная ситуация наблюдается в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской и Харьковской областях.

Показатели (норма — менее 50%):

Винницкая область — 80,6%;

Днепропетровская область — 52,9%;

Ивано-Франковская область — 61,9%;

Львовская область — 79,2%;

Николаевская область — 104,7%;

Ровенская область — 60%;

Сумская область — 58,9%;

Харьковская область — 56,8%.

Стабильно напряженная эпидситуация в Винницкой, Львовской, Николаевской и Ровенской областях.

Добавились за сутки Днепропетровская и Харьковская области, зато улучшение есть на Полтавщине.

В течение недели в Украине значительно ухудшилось общая обстановка с коронавирусом. За последние сутки в стране подтвердили более 6 тыс. новых больных.

В то же время пока все области продолжают находиться в зеленой зоне карантина, однако ежедневно все большее количество регионов демонстрируют красные показатели.

Эксперты прогнозируют, что в стране в ближайшее время могут усилить карантин. Это может произойти до конца этого месяца.