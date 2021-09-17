Уже восемь регионов Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантина, в них превышен уровень госпитализации пациентов с коронавирусом.
По обновленным данным Минздрава, тревожная ситуация наблюдается в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской и Харьковской областях.
Показатели (норма — менее 50%):
- Винницкая область — 80,6%;
- Днепропетровская область — 52,9%;
- Ивано-Франковская область — 61,9%;
- Львовская область — 79,2%;
- Николаевская область — 104,7%;
- Ровенская область — 60%;
- Сумская область — 58,9%;
- Харьковская область — 56,8%.
Стабильно напряженная эпидситуация в Винницкой, Львовской, Николаевской и Ровенской областях.
Добавились за сутки Днепропетровская и Харьковская области, зато улучшение есть на Полтавщине.
В течение недели в Украине значительно ухудшилось общая обстановка с коронавирусом. За последние сутки в стране подтвердили более 6 тыс. новых больных.
В то же время пока все области продолжают находиться в зеленой зоне карантина, однако ежедневно все большее количество регионов демонстрируют красные показатели.
Эксперты прогнозируют, что в стране в ближайшее время могут усилить карантин. Это может произойти до конца этого месяца.