Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Ситуация обостряется: в восьми регионах Украины превышен показатель Covid-госпитализаций

17 сентября, 09:50 Людмила Грубнік
грипп
Источник: Depositphotos

Уже восемь регионов Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантина, в них превышен уровень госпитализации пациентов с коронавирусом.

По обновленным данным Минздрава, тревожная ситуация наблюдается в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской и Харьковской областях.

Показатели (норма — менее 50%):

  • Винницкая область — 80,6%;
  • Днепропетровская область — 52,9%;
  • Ивано-Франковская область — 61,9%;
  • Львовская область — 79,2%;
  • Николаевская область — 104,7%;
  • Ровенская область — 60%;
  • Сумская область — 58,9%;
  • Харьковская область — 56,8%.
Читайте также:

Опять увеличение суточного прироста — в Украине 6 624 новых случая Covid-19

Стабильно напряженная эпидситуация в Винницкой, Львовской, Николаевской и Ровенской областях.

Добавились за сутки Днепропетровская и Харьковская области, зато улучшение есть на Полтавщине.

В течение недели в Украине значительно ухудшилось общая обстановка с коронавирусом. За последние сутки в стране подтвердили более 6 тыс. новых больных.

В то же время пока все области продолжают находиться в зеленой зоне карантина, однако ежедневно все большее количество регионов демонстрируют красные показатели.

Эксперты прогнозируют, что в стране в ближайшее время могут усилить карантин. Это может произойти до конца этого месяца.

Источник
Минздрав
Теги
Адаптивний карантин , Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка