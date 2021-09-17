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Опять увеличение суточного прироста — в Украине 6 624 новых случая Covid-19

17 сентября, 08:16 Людмила Грубнік
турция
Источник: Depositphotos

По состоянию на 17 сентября 2021 года в Украине подтвердили в целом 2 338 164 случая коронавируса. В Украине снова фиксируется увеличение суточного прироста больных, за сутки — 6 624 новых.

Среди них — 677 детей и 105 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 54 750 людей, за последние сутки — 99.

В то же время выздороветь в целом удалось 2 228 543 людям, за день — 1 914.

В течение всего времени в Украине провели 12 412 498 ПЦР-тестов, за сутки — 35 171.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644) и Одесской (530) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 155 случаев;
  • Волынская область — 169 случаев;
  • Днепропетровская область — 426 случаев;
  • Донецкая область — 364 случая;
  • Житомирская область — 196 случаев;
  • Закарпатская область — 46 случаев;
  • Запорожская область — 238 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 156 случаев;
  • Киевская область — 257 случаев;
  • Кировоградская область — 25 случаев;
  • Луганская область — 273 случая;
  • Львовская область — 644 случая;
  • Николаевская область — 150 случаев;
  • Одесская область — 530 случаев;
  • Полтавская область — 133 случая;
  • Ровенская область — 207 случаев;
  • Сумская область — 147 случаев;
  • Тернопольская область — 247 случаев;
  • Харьковская область — 649 случаев;
  • Херсонская область — 200 случаев;
  • Хмельницкая область — 307 случаев;
  • Черкасская область — 209 случаев;
  • Черновицкая область — 345 случаев;
  • Черниговская область — 125 случаев.
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Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 16 сентября 2021 года в стране подтвердили 2 331 540 случаев болезни, за сутки было 5 744 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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