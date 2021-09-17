По состоянию на 17 сентября 2021 года в Украине подтвердили в целом 2 338 164 случая коронавируса. В Украине снова фиксируется увеличение суточного прироста больных, за сутки — 6 624 новых.
Среди них — 677 детей и 105 медработников.
За время пандемии вирус унес жизни 54 750 людей, за последние сутки — 99.
В то же время выздороветь в целом удалось 2 228 543 людям, за день — 1 914.
В течение всего времени в Украине провели 12 412 498 ПЦР-тестов, за сутки — 35 171.
Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644) и Одесской (530) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 155 случаев;
- Волынская область — 169 случаев;
- Днепропетровская область — 426 случаев;
- Донецкая область — 364 случая;
- Житомирская область — 196 случаев;
- Закарпатская область — 46 случаев;
- Запорожская область — 238 случаев;
- Ивано-Франковская область — 156 случаев;
- Киевская область — 257 случаев;
- Кировоградская область — 25 случаев;
- Луганская область — 273 случая;
- Львовская область — 644 случая;
- Николаевская область — 150 случаев;
- Одесская область — 530 случаев;
- Полтавская область — 133 случая;
- Ровенская область — 207 случаев;
- Сумская область — 147 случаев;
- Тернопольская область — 247 случаев;
- Харьковская область — 649 случаев;
- Херсонская область — 200 случаев;
- Хмельницкая область — 307 случаев;
- Черкасская область — 209 случаев;
- Черновицкая область — 345 случаев;
- Черниговская область — 125 случаев.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 16 сентября 2021 года в стране подтвердили 2 331 540 случаев болезни, за сутки было 5 744 новых больных.