По состоянию на 17 сентября 2021 года в Украине подтвердили в целом 2 338 164 случая коронавируса. В Украине снова фиксируется увеличение суточного прироста больных, за сутки — 6 624 новых.

Среди них — 677 детей и 105 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 54 750 людей, за последние сутки — 99.

В то же время выздороветь в целом удалось 2 228 543 людям, за день — 1 914.

В течение всего времени в Украине провели 12 412 498 ПЦР-тестов, за сутки — 35 171.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644) и Одесской (530) областях.

Статистика:

Винницкая область — 155 случаев;

Волынская область — 169 случаев;

Днепропетровская область — 426 случаев;

Донецкая область — 364 случая;

Житомирская область — 196 случаев;

Закарпатская область — 46 случаев;

Запорожская область — 238 случаев;

Ивано-Франковская область — 156 случаев;

Киевская область — 257 случаев;

Кировоградская область — 25 случаев;

Луганская область — 273 случая;

Львовская область — 644 случая;

Николаевская область — 150 случаев;

Одесская область — 530 случаев;

Полтавская область — 133 случая;

Ровенская область — 207 случаев;

Сумская область — 147 случаев;

Тернопольская область — 247 случаев;

Харьковская область — 649 случаев;

Херсонская область — 200 случаев;

Хмельницкая область — 307 случаев;

Черкасская область — 209 случаев;

Черновицкая область — 345 случаев;

Черниговская область — 125 случаев.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 16 сентября 2021 года в стране подтвердили 2 331 540 случаев болезни, за сутки было 5 744 новых больных.