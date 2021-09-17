Станом на 17 вересня 2021 року в Україні підтверджено загалом 2 338 164 випадки коронавірусу. В Україні знову фіксується збільшення добового приросту хворих, за добу – 6 624 нових.

Серед них – 677 дітей та 105 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 54 750 людей, протягом останньої доби – 99.

Водночас одужати загалом вдалося 2 228 543 особам, за день – 1 914.

Протягом усього часу в Україні провели 12 412 498 ПЛР-тестувань, за добу – 35 171.

Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (649), Львівській (644) та Одеській (530) областях.

Статистика:

Вінницька область – 155 випадків;

Волинська область – 169 випадків;

Дніпропетровська область – 426 випадків;

Донецька область – 364 випадки;

Житомирська область – 196 випадків;

Закарпатська область – 46 випадків;

Запорізька область – 238 випадків;

Івано-Франківська область – 156 випадків;

Київська область – 257 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 273 випадки;

Львівська область – 644 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 530 випадків;

Полтавська область – 133 випадки;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 247 випадків;

Харківська область – 649 випадків;

Херсонська область – 200 випадків;

Хмельницька область – 307 випадків;

Черкаська область – 209 випадків;

Чернівецька область – 345 випадків;

Чернігівська область – 125 випадків.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 16 вересня 2021 року у країні підтверджено 2 331 540 випадків хвороби, за добу було 5 744 нових хворих.