Станом на 17 вересня 2021 року в Україні підтверджено загалом 2 338 164 випадки коронавірусу. В Україні знову фіксується збільшення добового приросту хворих, за добу – 6 624 нових.
Серед них – 677 дітей та 105 медпрацівників.
За час пандемії вірус забрав життя 54 750 людей, протягом останньої доби – 99.
Водночас одужати загалом вдалося 2 228 543 особам, за день – 1 914.
Протягом усього часу в Україні провели 12 412 498 ПЛР-тестувань, за добу – 35 171.
Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (649), Львівській (644) та Одеській (530) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 155 випадків;
- Волинська область – 169 випадків;
- Дніпропетровська область – 426 випадків;
- Донецька область – 364 випадки;
- Житомирська область – 196 випадків;
- Закарпатська область – 46 випадків;
- Запорізька область – 238 випадків;
- Івано-Франківська область – 156 випадків;
- Київська область – 257 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 273 випадки;
- Львівська область – 644 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 530 випадків;
- Полтавська область – 133 випадки;
- Рівненська область – 207 випадків;
- Сумська область – 147 випадків;
- Тернопільська область – 247 випадків;
- Харківська область – 649 випадків;
- Херсонська область – 200 випадків;
- Хмельницька область – 307 випадків;
- Черкаська область – 209 випадків;
- Чернівецька область – 345 випадків;
- Чернігівська область – 125 випадків.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 16 вересня 2021 року у країні підтверджено 2 331 540 випадків хвороби, за добу було 5 744 нових хворих.