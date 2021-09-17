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Знову збільшення добового приросту – в Україні 6 624 нових випадки Covid-19

17 Вересня, 08:16 Людмила Грубнік
турция
Джерело: Depositphotos

Станом на 17 вересня 2021 року в Україні підтверджено загалом 2 338 164 випадки коронавірусу. В Україні знову фіксується збільшення добового приросту хворих, за добу – 6 624 нових.

Серед них – 677 дітей та 105 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 54 750 людей, протягом останньої доби – 99.

Водночас одужати загалом вдалося 2 228 543 особам, за день – 1 914.

Протягом усього часу в Україні провели 12 412 498 ПЛР-тестувань, за добу –  35 171.

Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (649), Львівській (644) та Одеській (530) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 155 випадків;
  • Волинська область – 169 випадків;
  • Дніпропетровська область – 426 випадків;
  • Донецька область – 364 випадки;
  • Житомирська область – 196 випадків;
  • Закарпатська область – 46 випадків;
  • Запорізька область – 238 випадків;
  • Івано-Франківська область – 156 випадків;
  • Київська область – 257 випадків;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 273 випадки;
  • Львівська область – 644 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 530 випадків;
  • Полтавська область – 133 випадки;
  • Рівненська область – 207 випадків;
  • Сумська область – 147 випадків;
  • Тернопільська область – 247 випадків;
  • Харківська область – 649 випадків;
  • Херсонська область – 200 випадків;
  • Хмельницька область – 307 випадків;
  • Черкаська область – 209 випадків;
  • Чернівецька область – 345 випадків;
  • Чернігівська область – 125 випадків.
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Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 16 вересня 2021 року у країні підтверджено 2 331 540 випадків хвороби, за добу було 5 744 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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