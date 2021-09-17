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Ситуація загострюється: у восьми регіонах України перевищено показник Covid-госпіталізацій

17 Вересня, 09:50 Людмила Грубнік
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Джерело: Depositphotos

Уже вісім регіонів України не відповідають показникам зеленої зони карантину, у них перевищено рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

За оновленими даними МОЗ, тривожна ситуація спостерігається у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській та Харківській областях.

Показники (норма – менше 50%):

  • Вінницька область – 80,6%;
  • Дніпропетровська область – 52,9%;
  • Івано-Франківська область – 61,9%;
  • Львівська область – 79,2%;
  • Миколаївська область – 104,7%;
  • Рівненська область – 60%;
  • Сумська область – 58,9%;
  • Харківська область – 56,8%.
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Стабільно напружена епідситуація у Вінницькій, Львівській, Миколаївській та Рівненській областях.

Додалися за добу Дніпропетровська та Харківська області, натомість поліпшення є на Полтавщині.

Протягом тижня в Україні значно погіршився загальний стан з коронавірусом. За останню добу у країні підтвердили понад 6 тис. нових хворих.

Водночас поки що усі області продовжують перебувати у зеленій зоні карантину, проте щодня дедалі більша кількість регіонів демонструє червоні показники.

Експерти прогнозують, що у країні найближчим часом можуть посилити карантин. Це може статитися до кінця цього місяця.

Джерело
МОЗ
Теги
Адаптивний карантин , Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ
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