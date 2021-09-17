Уже вісім регіонів України не відповідають показникам зеленої зони карантину, у них перевищено рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.
За оновленими даними МОЗ, тривожна ситуація спостерігається у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській та Харківській областях.
Показники (норма – менше 50%):
- Вінницька область – 80,6%;
- Дніпропетровська область – 52,9%;
- Івано-Франківська область – 61,9%;
- Львівська область – 79,2%;
- Миколаївська область – 104,7%;
- Рівненська область – 60%;
- Сумська область – 58,9%;
- Харківська область – 56,8%.
Стабільно напружена епідситуація у Вінницькій, Львівській, Миколаївській та Рівненській областях.
Додалися за добу Дніпропетровська та Харківська області, натомість поліпшення є на Полтавщині.
Протягом тижня в Україні значно погіршився загальний стан з коронавірусом. За останню добу у країні підтвердили понад 6 тис. нових хворих.
Водночас поки що усі області продовжують перебувати у зеленій зоні карантину, проте щодня дедалі більша кількість регіонів демонструє червоні показники.
Експерти прогнозують, що у країні найближчим часом можуть посилити карантин. Це може статитися до кінця цього місяця.