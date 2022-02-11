Какие упражнения для пресса из всего предлагаемого их разнообразия наиболее эффективны для сжигания лишнего жира животе? В какой последовательности их делать и как долго? На эти вопросы Факты ICTV попросили ответить фитнес-тренера Александру Кобалинову.

— Прежде всего нужно понимать, что для устойчивого и действительно заметного эффекта на брюшном прессе, эту задачу следует решать комплексно, — отмечает Александра Кобалинова.

По ее словам, для похудения очень важны два базовых принципа, без соблюдения которых достичь желаемого результата будет очень проблемно. Эти принципы:

правильное сбалансированное питание с акцентом на белки и сложные углеводы

с акцентом на белки и сложные углеводы дефицит калорий, то есть разница между количеством калорий, который вы потребляете и количеством калорий, которые тратите за день.

Что же касается, конкретно упражнений для сжигания жира на животе, то наибольший эффект могут дать следующие:

Прямые скручивания

Для выполнения этого упражнения нужно лечь, поставить согнутые в коленях ноги чуть шире бедер. Руки держать за головой, не сцепляя при этом пальцы между собой. Поясницу прижать к полу и зафиксировать.

Поднимаем торс силой верхних мышц живота, не напрягая при этом шею. Стараемся оторвать лопатки как можно выше от пола.

Для начала рекомендуется два подхода по 16 скручиваний.

Нижние скручивания

Остаемся в том же положении, что и для верхнего пресса. Теперь к полу прижата не только поясница, но и лопатки.

Ноги максимально согнуты, прижаты к ягодицам. Руки – вдоль туловища. Силой мышц нижней части живота стараемся поднять согнутые ноги вместе с тазом в направлении к груди, на себя. Затем медленно, удерживая вес, преодолевая инерцию, вернутся в исходное положение.

Делаем два подхода по 10-12 повторений.

Планка

В нашем случае мы говорим о планке на предплечьях, то есть на локтях. Старайтесь не поднимать высоко таз, а голову не опускать вниз. В идеале тело в планке должно стремиться к ровной линии от головы до ступней.

В планке включаются практически все группы мышц, не только живота, но и ног, ягодиц, шеи, плеч, спины. Все тело натянуто как струна.

Время для планки – не менее 1 минуты.