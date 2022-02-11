Які вправи для преса з усієї їхньої різноманітності найбільш ефективні для спалювання зайвого жиру животі? В якій послідовності їх робити і як довго? На ці питання Факти ICTV попросили відповісти фітнес-тренера Олександру Кобалінову.

– Перш за все потрібно розуміти, що для стійкого і дійсно помітного ефекту на черевному пресі, це завдання слід вирішувати комплексно, – зазначає Олександра Кобалінова.

За її словами, для схуднення дуже важливі два базових принципи, без дотримання яких досягти бажаного результату буде дуже проблемно. Ці принципи:

правильне збалансоване харчування з акцентом на білки і складні вуглеводи

з акцентом на білки і складні вуглеводи дефіцит калорій, тобто різниця між кількістю калорій, яку ви споживаєте і кількістю калорій, яку витрачаєте за день.

Що ж стосується, конкретно вправ для спалювання жиру на животі, то найбільший ефект можуть дати наступні:

Прямі скручування

Для виконання цієї вправи потрібно лягти, поставити зігнуті в колінах ноги трохи ширше стегон. Руки тримати за головою, не зчіплюючи при цьому пальці між собою. Поперек притиснути до підлоги і зафіксувати.

Піднімаємо торс силою верхніх м’язів живота, не напружуючи при цьому шию. Намагаємося відірвати лопатки якомога вище від підлоги.

Для початку рекомендується два підходи по 16 скручувань.

Нижні скручування

Залишаємося в тому ж положенні, що і для верхнього преса. Тепер до підлоги притиснута не тільки поперек, але і лопатки.

Ноги максимально зігнуті, притиснуті до сідниць. Руки – уздовж тулуба. Силою м’язів нижньої частини живота намагаємося підняти зігнуті ноги разом з тазом в напрямку до грудей, на себе. Потім повільно, утримуючи вагу, долаючи інерцію, повернуться у вихідне положення.

Робимо два підходи по 10-12 повторень.

Планка

У нашому випадку ми говоримо про планку на передпліччях, тобто на ліктях. Намагайтеся не піднімати високо таз, а голову не опускати вниз. В ідеалі тіло в планці має прагнути до рівної лінії від голови до ступень.

У планці включаються практично всі групи м’язів, не тільки живота, але і ніг, сідниць, шиї, плечей, спини. Все тіло натягнуте як струна.

Час для планки – не менше 1 хвилини.