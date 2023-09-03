Специалист по питанию Дэвид Винер в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал четыре лучших продукта, которые помогут мягко и эффективно снизить высокое кровяное давление.

1.Орехи и ореховое масло. По словам Винера, добавление этих продуктов, богатых полезными жирами, в салаты может помочь контролировать кровяное давление.

Диетолог отметил, что фисташки особенно богаты калием, который необходим для регулирования уровня АД.

2. Греческий йогурт. Основной продукт здорового завтрака содержит минералы и витамины, в том числе кальций, калий и магний, а также витамин D.

Доказано, что эти минералы снижают кровяное давление за счет прямого воздействия на стенки артерий, отметил эксперт.

3. Домашние смузи. Винер объяснил, что смузи дают прекрасную возможность добавить в свой рацион фрукты, овощи, орехи и семена, что может помочь максимизировать количество ингредиентов, снижающих гипертонию.

— Попробуйте добавить в свой смузи такие суперпродукты, как шпинат, ягоды и семена чиа, чтобы получить дополнительный вкус, — советует специалист.

4. Помидоры. Как и йогурт, помидоры богаты калием, который помогает контролировать ваше давление.

Кроме того, этот сочный овощ также содержит каротиноидный пигмент ликопин, который оказывает благоприятное воздействие на здоровье сердца и может значительно снизить такие факторы риска, как высокое кровяное давление, добавил диетолог.

Источник: Express