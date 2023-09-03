Фахівець із харчування Девід Вінер у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвав чотири найкращі продукти, які допоможуть м’яко й ефективно знизити високий кров’яний тиск.

1. Горіхи та горіхова олія. За словами Вінера, додавання цих продуктів, багатих на корисні жири, до салатів може допомогти контролювати кров’яний тиск.

Дієтолог зазначив, що фісташки особливо багаті на калій, який необхідний для регулювання рівня АТ.

2. Грецький йогурт. Основний продукт здорового сніданку містить мінерали та вітаміни, зокрема кальцій, калій і магній, а також вітамін D.

Доведено, що ці мінерали знижують кров’яний тиск за рахунок прямого впливу на стінки артерій, зазначив експерт.

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3. Домашні смузі. Вінер пояснив, що смузі дають чудову можливість додати до свого раціону фрукти, овочі, горіхи та насіння, що може допомогти максимізувати кількість інгредієнтів, які знижують гіпертонію.

– Спробуйте додати до свого смузі такі суперпродукти, як шпинат, ягоди та насіння чіа, щоб отримати додатковий смак, – радить фахівець.

4. Помідори. Як і йогурт, помідори багаті на калій, який допомагає контролювати ваш тиск.

Крім того, цей соковитий овоч також містить каротиноїдний пігмент лікопін, який сприятливо впливає на здоров’я серця і може значно знизити такі фактори ризику, як високий кров’яний тиск, додав дієтолог.

Джерело: Express