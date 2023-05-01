Почему всегда было важно мыть руки, а сегодня и подавно, уже даже никто не спрашивает. Столько всего аргументированного написано на эту тему. Но Минздрав решил не просто еще раз напомнить о необходимости мыть руки, но и привел интересные факты и расписал все жизненные случаи, когда мытье рук обеспечивает здоровье, а иногда и спасает жизнь.

Одна иностранная компания выбрала для рекламы своей продукции средств гигиены слова: Не забывай, ты ешь то, чего касаешься. Фактически это неоспоримый тезис для тех, кто сомневается в необходимости постоянно мыть руки.

Американский Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) установил, что простая привычка мыть руки может на 23-40% уменьшить количество людей, которые болеют диареей; на 16-21% снизить респираторные заболевания; на 29-57% уменьшить пропуски детьми школы из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Итак, как часто надо мыть руки? Гигиенисты приводят 9 случаев, когда руки надо мыть с мылом однозначно.

Первый — перед приготовлением и употреблением пищи. Второй — после кашля, чиханья (лучше всего завести привычку кашлять и чихать не в ладони, а в сгиб локтя). Третий — после посещения туалета. Четвертый — после смены подгузников или гигиены ребенка, который воспользовался туалетом.

Пятый — после контакта с животными или кормом для них. Шестой — до и после обработки порезов или ран. Седьмой — после посещения общественных мест (например, магазинов, транспорта и т. д.). Восьмой — после касания загрязненных поверхностей или предметов (денег, дверных ручек и т. п.). Девятый — в случае, если руки явно грязные.

Бывают ситуации, когда помыть руки с мылом негде, поэтому рекомендуется использовать антисептик с содержанием не менее 60% спирта.

Конечно, такие антисептики уничтожают большинство бактерий и вирусов на руках. Большинство, но не все. Некоторые вредные микроорганизмы не боятся даже спирта.

Как правильно мыть руки? Все знают, что для начала руки надо намочить водой, затем намылить. Гигиенисты же подчеркивают, что намыленные руки надо тереть не менее 20 секунд. Обязательно — между пальцами. Не обходить тыльную сторону кисти.

И уже когда смоете мыло водой, тщательно высушите полотенцем. Гигиеничнее делать это одноразовым бумажным, а не тканевым. Понятно, почему, потому что нередко одним полотенцем пользуются несколько человек.

Источник: МОЗ