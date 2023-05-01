Чому завжди було важливо мити руки, а сьогодні й поготів, вже навіть ніхто не запитує. Стільки всього аргументованого написано на цю тему.

Але МОЗ вирішив не просто ще раз нагадати про необхідність мити руки, а й навів цікаві факти і розписав усі життєві випадки, коли миття рук забезпечує здоров’я, а інколи – і рятує життя.

Одна іноземна компанія обрала для реклами своєї продукції засобів гігієни слова: Не забувай, ти їси те, чого торкаєшся. Фактично, це беззаперечна теза для тих, хто сумнівається в необхідності повсякчас мити руки.

Американський Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) встановив, що проста звичка мити руки може на 23-40% зменшити кількість людей, які хворіють на діарею; на 16-21% знизити респіраторні захворювання; на 29-57% зменшити пропускання дітьми школи через захворювання шлунково-кишкового тракту.

Отож, як часто треба мити руки? Гігієністи наводять 9 випадків, коли руки треба мити з милом однозначно.

Перший – перед приготуванням і вживанням їжі. Другий – після кашлю, чхання (найкраще завести звичку кашляти та чхати не в долоні, а в згин ліктя). Третій – після відвідування туалету. Четвертий – після зміни підгузків або гігієни дитини, яка скористалася туалетом.

П’ятий – після контакту з тваринами або кормом для них. Шостий – до та після оброблення порізів або ран. Сьомий – після відвідування громадських місць (приміром, магазинів, транспорту тощо). Восьмий – після торкання забруднених поверхонь або предметів (грошей, дверних ручок тощо). Дев’ятий – якщо руки явно брудні.

Бувають ситуації, коли помити руки з милом нема де, тому рекомендується використовувати антисептик зі вмістом не менш ніж 60% спирту.

Звісно, такі антисептики знищують більшість бактерій і вірусів на руках. Більшість, але не всі. Деякі шкідливі мікроорганізми не бояться навіть спирту.

Як правильно мити руки? Усі знають, що для початку руки треба намочити водою, потім намилити. Гігієністи наголошують, намилені руки необхідно терти не менше від 20 секунд. Обов’язково – між пальцями. Не оминати тильний бік кисті.

І вже коли змиєте мило водою, ретельно висушіть рушником. Гігієнічніше робити це одноразовим паперовим, а не тканинним. Зрозуміло, чому, бо нерідко одним рушником користуються декілька осіб.

Джерело: МОЗ