Предлагаем очень ценные советы экспертов в области инфекционного контроля и профилактики, как провести новогодний корпоратив так, чтобы после него участники повально не слегли с коронавирусной инфекцией.

Понятно, что было бы крайне неуместно требовать на входе у всех приглашенных показать Covid-сертификат или ПЦР-тест. Большинство из нас за время пандемии стали вполне сознательными в этом смысле.

Мы просто еще раз напомним очень простые, но вместе с тем эффективные способы, как не подхватить вирус во время праздничного веселья. Вот они.

Гигиена рук

Самый простой способ избежать передачи вируса с рук на еду или лицо — регулярно их мыть или дезинфицировать, особенно перед тем, как приступить к еде.

Не прикасайтесь к глазам, рту и носу. Это, кстати, сложнее, чем вы думали, учитывая, что в среднем мы касаемся лица примерно 23 раза в час.

Этикет дыхания

У людей могут быть респираторные симптомы по разным причинам, не обязательно связанными с коронавирусом. Это означает кашель или чихание в локоть или в салфетку с последующей дезинфекцией рук.

Не приходите, если у вас есть симптомы

От вечеринки лучше тактично отказаться, если у вас есть признаки и симптомы Covid-19. Напомним, что к таковым относятся боль в горле, кашель, лихорадка, потеря обоняния и вкуса.

Соберитесь на свежем воздухе

Если позволяют погода и обстоятельства, проведите мероприятие на открытом воздухе. Это значительно снижает риск передачи, поскольку ветер может разносить инфекционные частицы.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вероятность передачи инфекции в помещении почти в 19 раз выше, чем на открытом воздухе.

Вентиляция

Если вы должны провести мероприятие в помещении, обеспечьте наилучшую вентиляцию, открыв двери и окна.

Также подумайте о переносных воздушных фильтрах с HEPA-фильтрацией, которые могут удалять из воздуха инфекционные частицы.

Полная вакцинация крайне желательна

Во-первых, полностью вакцинированный человек с меньшей вероятностью заразится Covid-19, потому что вакцина может помочь его организму вырабатывать нейтрализующие антитела.

Во-вторых, вакцина вызывает другие реакции иммунной системы, которые помогают снизить общую вирусную нагрузку. Таким образом, даже если вакцинированный человек заразится, у него, вероятно, будет меньшее количество вируса в носу, рту и горле в течение болезни, и он будет выделять меньше вируса в течение более короткого периода времени.

Одним словом, будьте здоровы! И удачных и свободных от инфекций праздников!