Пропонуємо дуже цінні поради експертів в області інфекційного контролю та профілактики, як провести новорічний корпоратив так, щоб після нього учасники повально не злягли з коронавірусною інфекцією.

Зрозуміло, що було б вкрай недоречно вимагати на вході у всіх запрошених показати Covid-сертифікат або ПЛР-тест. Більшість з нас за час пандемії стали цілком свідомими в цьому сенсі.

Ми просто ще раз нагадаємо дуже прості, але разом з тим ефективні способи, як не підхопити вірус під час святкових веселощів. Ось вони.

Гігієна рук

Найпростіший спосіб уникнути передачі вірусу з рук на їжу або обличчя – регулярно їх мити або дезінфікувати, особливо перед тим, як приступити до їжі.

Не торкайтеся очей, рота і носа. Це, до речі, складніше, ніж ви думали, враховуючи, що в середньому ми торкаємося обличчя приблизно 23 рази на годину.

Етикет дихання

Люди можуть мати респіраторні симптоми з різних причин, які не обов’язково пов’язані з коронавірусом. Це означає кашель або чхання в лікоть або в серветку з подальшою дезінфекцією рук.

Не приходьте, якщо у вас є симптоми

Від вечірки краще тактовно відмовитися, якщо у вас є ознаки і симптоми Covid-19. Нагадаємо, що до таких відносяться біль в горлі, кашель, лихоманка, втрата нюху і смаку.

Зберіться на свіжому повітрі

Якщо дозволяють погода і обставини, проведіть захід на відкритому повітрі. Це значно знижує ризик передачі, оскільки вітер може розносити інфекційні частинки.

Наявні дані свідчать про те, що ймовірність передачі інфекції в приміщенні майже в 19 разів вище, ніж на відкритому повітрі.

Вентиляція

Якщо ви маєте намір провести подію в приміщенні, забезпечте найкращу вентиляцію, відкривши двері та вікна.

Також подумайте про переносні повітряні фільтри з HEPA-фільтрацією, які можуть видаляти з повітря інфекційні частинки.

Повна вакцинація вкрай бажана

По-перше, повністю вакцинована людина з меншою ймовірністю заразиться на Covid-19, тому що вакцина може допомогти організму виробляти нейтралізуючі антитіла.

По-друге, вакцина викликає інші реакції імунної системи, які допомагають знизити загальну вірусне навантаження. Таким чином, навіть якщо вакцинована людина заразиться, у неї, ймовірно, буде менша кількість вірусу в носі, роті і горлі протягом хвороби, і він буде виділяти менше вірусу протягом більш короткого періоду часу.

Одним словом, будьте здорові! І вдалих і вільних від інфекцій свят!