Забота о здоровье и жизни сотрудников должна стать новым проявлением социальной ответственности бизнеса в условиях стремительного распространения коронавирусной болезни, написал на своей странице в Facebook главный санитарный врач Игорь Кузин и дал несколько практических советов работодателям.

Работодатель должен создать такие условия для своих работников, при которых риск заболеть Covid-19 на рабочем месте будет минимальным.

В зависимости от условий и специфики производства работодатель может выбирать любые формы организации работы, чтобы сотрудники были в безопасности:

По возможности перевести сотрудников на дистанционный формат, или создать гибкий график.

Обеспечить такие условия труда как: физическая дистанция между работниками, использование средств индивидуальной защиты, проветривание и дезинфекция помещений. С опытом других работодателей можно ознакомиться на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Организовать коллективную вакцинацию от коронавирусной болезни, если на предприятии работает более 50 ч еловек. Для этого нужно оставить заявку по номеру 0 800 60 20 19 для выезда мобильной бригады. Больше об условиях прививки коллективов можно прочитать здесь.

еловек. Для этого нужно оставить заявку по номеру для выезда мобильной бригады. Больше об условиях прививки коллективов можно прочитать здесь. Предоставить возможность пребывания сотрудников на самоизоляции, если они имели контакт с больным Covid-19.

если они имели контакт с больным Covid-19. Также можно применять свои отдельные правила, когда кто-то из работников пошел на вынужденную самоизоляцию или заболел.

Внедрить электронный документооборот, чтобы уменьшить количество контактов между работниками.

Кроме того, работодатель заинтересован в получении работниками достоверной информации об эпидситуации и вакцинации от Covid-19. Для этого нужно обнародовать актуальные источники информации о Covid-19 и вакцинации.

Это могут быть официальный портал о вакцинации в Украине и сайт Минздрава.

Очень важно создать атмосферу доброжелательности в коллективе в это непростое время. Возможно, нужно организовать психологическую помощь людям, которые боятся заболеть или заразить близких, или же имеют последствия от коронавирусной болезни, что влияет на качество работы.

В то же время нужно помнить и разъяснять, что единственным способом преодолеть пандемию Covid-19 и избежать тяжелого течения болезни остается вакцинация.

Сейчас есть возможность выбрать пункт вакцинации, который находится рядом, вакцину и время для получения прививки. Перечень пунктов вакцинации можно найти по ссылке.

По новым карантинным правилам, организации и предприятия во время локдауна смогут работать без ограничений при условии вакцинации 80% сотрудников. Контролировать уровень иммунизации будут Госпотребслужба и Национальная полиция.

Источник: Игорь Кузин