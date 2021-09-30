Забота о здоровье и жизни сотрудников должна стать новым проявлением социальной ответственности бизнеса в условиях стремительного распространения коронавирусной болезни, написал на своей странице в Facebook главный санитарный врач Игорь Кузин и дал несколько практических советов работодателям.
Работодатель должен создать такие условия для своих работников, при которых риск заболеть Covid-19 на рабочем месте будет минимальным.
В зависимости от условий и специфики производства работодатель может выбирать любые формы организации работы, чтобы сотрудники были в безопасности:
- По возможности перевести сотрудников на дистанционный формат, или создать гибкий график.
- Обеспечить такие условия труда как: физическая дистанция между работниками, использование средств индивидуальной защиты, проветривание и дезинфекция помещений. С опытом других работодателей можно ознакомиться на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
- Организовать коллективную вакцинацию от коронавирусной болезни, если на предприятии работает более 50 человек. Для этого нужно оставить заявку по номеру 0 800 60 20 19 для выезда мобильной бригады. Больше об условиях прививки коллективов можно прочитать здесь.
- Предоставить возможность пребывания сотрудников на самоизоляции, если они имели контакт с больным Covid-19.
- Также можно применять свои отдельные правила, когда кто-то из работников пошел на вынужденную самоизоляцию или заболел.
- Внедрить электронный документооборот, чтобы уменьшить количество контактов между работниками.
Кроме того, работодатель заинтересован в получении работниками достоверной информации об эпидситуации и вакцинации от Covid-19. Для этого нужно обнародовать актуальные источники информации о Covid-19 и вакцинации.
Это могут быть официальный портал о вакцинации в Украине и сайт Минздрава.
Очень важно создать атмосферу доброжелательности в коллективе в это непростое время. Возможно, нужно организовать психологическую помощь людям, которые боятся заболеть или заразить близких, или же имеют последствия от коронавирусной болезни, что влияет на качество работы.
В то же время нужно помнить и разъяснять, что единственным способом преодолеть пандемию Covid-19 и избежать тяжелого течения болезни остается вакцинация.
Сейчас есть возможность выбрать пункт вакцинации, который находится рядом, вакцину и время для получения прививки. Перечень пунктов вакцинации можно найти по ссылке.
По новым карантинным правилам, организации и предприятия во время локдауна смогут работать без ограничений при условии вакцинации 80% сотрудников. Контролировать уровень иммунизации будут Госпотребслужба и Национальная полиция.
Источник: Игорь Кузин