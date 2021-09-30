Турбота про здоров’я та життя співробітників має стати новим проявом соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах стрімкого поширення коронавірусної хвороби, написав на своїй сторінці у Facebook головний санітарний лікар Ігор Кузін і дав кілька практичних порад роботодавцям.
Роботодавець повинен створити такі умови для своїх працівників, за яких ризик захворіти на Covid-19 на робочому місці буде мінімальним.
З огляду на умови та специфіку виробництва роботодавець може вибрати будь-які форми організації роботи, щоб працівники були у безпеці:
- За можливості перевести співробітників на дистанційний формат, або створити гнучкий графік.
- Забезпечити наступні умови праці: фізична дистанція між працівниками, використання засобів індивідуального захисту, провітрювання та дезінфекція приміщень. З досвідом інших роботодавців можна ознайомитися на сайті Центру з контролю та профілактики захворювань США.
- Організувати колективну вакцинацію від коронавірусної хвороби, якщо на підприємстві працює понад 50 людей. Для цього потрібно залишити заявку за номером 0 800 60 20 19 для виїзду мобільної бригади. Більше про умови щеплення колективів можна прочитати тут.
- Надати можливість перебування співробітників на самоізоляції, якщо вони мали контакт із хворим на Covid-19.
- Також можна застосовувати свої окремі правила, коли хтось із працівників пішов на вимушену самоізоляцію чи захворів.
- Впровадити електронний документообіг, щоб зменшити кількість контактів між працівниками.
Окрім того, роботодавець заціавлений у отриманні працівниками достовірної інформації щодо епідситуації та вакцинації від Covid-19. Для цього потрібно оприлюднити актуальні джерела інформації про Covid-19 та вакцинацію.
Це можуть бути офіційний портал про вакцинацію в Україні та сайт МОЗ.
Дуже важливо створити атмосферу доброзичливості у колективі у цей непростий час. Можливо, потрібно організувати психологічну допомогу людям, які бояться захворіти чи інфікувати близьких, або ж мають наслідки від коронавірусної хвороби, що впливає на якість роботи.
Водночас потрібно пам’ятати та роз’яснювати, що єдиним способом здолати пандемію Covid-19 та уникнути важкого перебігу хвороби залишається вакцинація.
Наразі є можливість обрати пункт вакцинації, що розташований поруч, вакцину і час для отримання щеплення. Перелік пунктів вакцинації можна знайти за посиланням.
За новими карантинними правилами, організації та підприємства під час локдауну зможуть працювати без обмежень за умови вакцинації 80% співробитників. Контролювати рівень імунізації будуть Держспоживслужба та Національна поліція.
Джерело: Ігор Кузін