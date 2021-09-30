Турбота про здоров’я та життя співробітників має стати новим проявом соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах стрімкого поширення коронавірусної хвороби, написав на своїй сторінці у Facebook головний санітарний лікар Ігор Кузін і дав кілька практичних порад роботодавцям.

Роботодавець повинен створити такі умови для своїх працівників, за яких ризик захворіти на Covid-19 на робочому місці буде мінімальним.

З огляду на умови та специфіку виробництва роботодавець може вибрати будь-які форми організації роботи, щоб працівники були у безпеці:

За можливості перевести співробітників на дистанційний формат, або створити гнучкий графік.

Забезпечити наступні умови праці: фізична дистанція між працівниками, використання засобів індивідуального захисту, провітрювання та дезінфекція приміщень. З досвідом інших роботодавців можна ознайомитися на сайті Центру з контролю та профілактики захворювань США.

Організувати колективну вакцинацію від коронавірусної хвороби, якщо на підприємстві працює понад 50 людей. Для цього потрібно залишити заявку за номером 0 800 60 20 19 для виїзду мобільної бригади. Більше про умови щеплення колективів можна прочитати тут.

людей. Для цього потрібно залишити заявку за номером 0 800 60 20 19 для виїзду мобільної бригади. Більше про умови щеплення колективів можна прочитати тут. Надати можливість перебування співробітників на самоізоляції, якщо вони мали контакт із хворим на Covid-19.

Також можна застосовувати свої окремі правила, коли хтось із працівників пішов на вимушену самоізоляцію чи захворів.

Впровадити електронний документообіг, щоб зменшити кількість контактів між працівниками.

Окрім того, роботодавець заціавлений у отриманні працівниками достовірної інформації щодо епідситуації та вакцинації від Covid-19. Для цього потрібно оприлюднити актуальні джерела інформації про Covid-19 та вакцинацію.

Це можуть бути офіційний портал про вакцинацію в Україні та сайт МОЗ.

Дуже важливо створити атмосферу доброзичливості у колективі у цей непростий час. Можливо, потрібно організувати психологічну допомогу людям, які бояться захворіти чи інфікувати близьких, або ж мають наслідки від коронавірусної хвороби, що впливає на якість роботи.

Водночас потрібно пам’ятати та роз’яснювати, що єдиним способом здолати пандемію Covid-19 та уникнути важкого перебігу хвороби залишається вакцинація.

Наразі є можливість обрати пункт вакцинації, що розташований поруч, вакцину і час для отримання щеплення. Перелік пунктів вакцинації можна знайти за посиланням.

За новими карантинними правилами, організації та підприємства під час локдауну зможуть працювати без обмежень за умови вакцинації 80% співробитників. Контролювати рівень імунізації будуть Держспоживслужба та Національна поліція.

Джерело: Ігор Кузін