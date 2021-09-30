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Поради роботодавцю: як убезпечити працівників від зараження Covid-19

30 Вересня 2021, 17:32 Лариса Божко
офис карантин
Джерело: Depositphotos

Турбота про здоров’я та життя співробітників має стати новим проявом соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах стрімкого поширення коронавірусної хвороби, написав на своїй сторінці у Facebook головний санітарний лікар Ігор Кузін і дав кілька практичних порад роботодавцям.

Роботодавець повинен створити такі умови для своїх працівників, за яких ризик захворіти на Covid-19 на робочому місці буде мінімальним.

З огляду на умови та специфіку виробництва роботодавець може вибрати будь-які форми організації роботи, щоб працівники були у безпеці:

  • За можливості перевести співробітників на дистанційний формат, або створити гнучкий графік.
  • Забезпечити наступні умови праці: фізична дистанція між працівниками, використання засобів індивідуального захисту, провітрювання та дезінфекція приміщень. З досвідом інших роботодавців можна ознайомитися на сайті Центру з контролю та профілактики захворювань США.
  • Організувати колективну вакцинацію від коронавірусної хвороби, якщо на підприємстві працює понад 50 людей. Для цього потрібно залишити заявку за номером 0 800 60 20 19 для виїзду мобільної бригади. Більше про умови щеплення колективів можна прочитати тут.
  • Надати можливість перебування співробітників на самоізоляції, якщо вони мали контакт із хворим на Covid-19.
  • Також можна застосовувати свої окремі правила, коли хтось із працівників пішов на вимушену самоізоляцію чи захворів.
  • Впровадити електронний документообіг, щоб зменшити кількість контактів між працівниками.

Окрім того, роботодавець заціавлений у отриманні працівниками достовірної інформації щодо епідситуації та вакцинації від Covid-19. Для цього потрібно оприлюднити актуальні джерела інформації про Covid-19 та вакцинацію.

Це можуть бути офіційний портал про вакцинацію в Україні та сайт МОЗ.

Дуже важливо створити атмосферу доброзичливості у колективі у цей непростий час. Можливо, потрібно організувати психологічну допомогу  людям, які бояться захворіти чи інфікувати близьких, або ж мають наслідки від коронавірусної хвороби, що впливає на якість роботи.

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Водночас потрібно пам’ятати та роз’яснювати, що єдиним способом здолати пандемію Covid-19 та уникнути важкого перебігу хвороби залишається вакцинація.

Наразі є можливість обрати пункт вакцинації, що розташований поруч, вакцину і час для отримання щеплення. Перелік пунктів вакцинації можна знайти за посиланням.

За новими карантинними правилами, організації та підприємства під час локдауну зможуть працювати без обмежень за умови вакцинації 80% співробитників. Контролювати рівень імунізації будуть Держспоживслужба та Національна поліція.

Джерело: Ігор Кузін

Теги
Ігор Кузін , Вакцинація , Коронавирус Covid-19
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