Працівники Ватикану обов’язково мають зробити щеплення від коронавірусу, альтернатива – регулярні тести.

Їм видаватимуть “зелені перепустки”, які підтверджуватимуть факт імунізації, аналізу чи те, що особа одужала від хвороби.

– Усі співробітники, зокрема керівництво, а також позаштатний персонал, і всі, хто здійснює свою діяльність у відомствах Римської Курії, її органах та офісах, а також в установах, пов’язаних зі Святим Престолом, і всі відвідувачі цих установ зобов’язані мати “зелену перепустку”, – йдеться у повідомленні.

Нововведення набере чинності з 1 жовтня 2021 року.

Для тих, хто вирішить робити тестування, встановлять термін дії такої довідки.

Водночас тестування на коронавірус в Італії можна зробити лише за власний кошт.

Тих, хто не матиме такі перепустки, не допускатимуть на робочі місця, а це розцінюватиметься як відсутність без поважної причини.

Водночас можливість звільнення від дотримання цього правила має розглядатися Державним секретаріатом за участю Управління охорони здоров’я та гігієни.

Джерело: Vatican News