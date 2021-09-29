Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Вхід – лише за перепустками: працівників Ватикану зобов’язали вакцинуватися від Covid-19

29 Вересня 2021, 15:44 Людмила Грубнік
Ватикан
Джерело: Pixabay

Працівники Ватикану обов’язково мають зробити щеплення від коронавірусу, альтернатива – регулярні тести.

Їм видаватимуть “зелені перепустки”, які підтверджуватимуть факт імунізації, аналізу чи те, що особа одужала від хвороби.

– Усі співробітники, зокрема керівництво, а також позаштатний персонал, і всі, хто здійснює свою діяльність у відомствах Римської Курії, її органах та офісах, а також в установах, пов’язаних зі Святим Престолом, і всі відвідувачі цих установ зобов’язані мати “зелену перепустку”, – йдеться у повідомленні.

Нововведення набере чинності з 1 жовтня 2021 року.

Для тих, хто вирішить робити тестування, встановлять термін дії такої довідки.

Читайте також:
Щеплення – акт любові. Папа Римський закликав вірян вакцинуватися від Covid-19Щеплення – акт любові. Папа Римський закликав вірян вакцинуватися від Covid-19

Водночас тестування на коронавірус в Італії можна зробити лише за власний кошт.

Тих, хто не матиме такі перепустки, не допускатимуть на робочі місця, а це розцінюватиметься як відсутність без поважної причини.

Водночас можливість звільнення від дотримання цього правила має розглядатися Державним секретаріатом за участю Управління охорони здоров’я та гігієни.

Джерело: Vatican News

Теги
Вакцинація , Ватикан , Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка