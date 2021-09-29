Працівники Ватикану обов’язково мають зробити щеплення від коронавірусу, альтернатива – регулярні тести.
Їм видаватимуть “зелені перепустки”, які підтверджуватимуть факт імунізації, аналізу чи те, що особа одужала від хвороби.
– Усі співробітники, зокрема керівництво, а також позаштатний персонал, і всі, хто здійснює свою діяльність у відомствах Римської Курії, її органах та офісах, а також в установах, пов’язаних зі Святим Престолом, і всі відвідувачі цих установ зобов’язані мати “зелену перепустку”, – йдеться у повідомленні.
Нововведення набере чинності з 1 жовтня 2021 року.
Для тих, хто вирішить робити тестування, встановлять термін дії такої довідки.
Водночас тестування на коронавірус в Італії можна зробити лише за власний кошт.
Тих, хто не матиме такі перепустки, не допускатимуть на робочі місця, а це розцінюватиметься як відсутність без поважної причини.
Водночас можливість звільнення від дотримання цього правила має розглядатися Державним секретаріатом за участю Управління охорони здоров’я та гігієни.
Джерело: Vatican News