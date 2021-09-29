Работники Ватикана обязательно должны сделать прививки от коронавируса, альтернатива — регулярные тесты.

Им будут выдавать “зеленые пропуска”, которые будут подтверждать факт иммунизации, анализа или то, что человек выздоровел от болезни.

— Все сотрудники, в том числе руководство, а также внештатный персонал, и все, кто осуществляет свою деятельность в ведомствах Римской Курии, его органах и офисах, а также в учреждениях, связанных со Святым Престолом, и все посетители этих учреждений должны иметь “зеленый пропуск”, — говорится в сообщении.

Нововведение вступит в силу с 1 октября 2021 года.

Для тех, кто решит делать тестирование, установят срок действия такой справки.

В то же время тестирование на коронавирус в Италии можно сделать только за свой счет.

Тех, кто не будет иметь такие пропуска, не будут допускать на рабочие места, а это будет расцениваться как отсутствие без уважительной причины.

В то же время возможность освобождения от соблюдения этого правила должно рассматриваться Государственным секретариатом при участии Управления здравоохранения и гигиены.

Источник: Vatican News