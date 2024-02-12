Ученые создали универсальные линзы, они позволяют видеть как близко, так и далеко.

Ученые из Университета Бордо презентовали контактные линзы со спиральным узором.

Преимущество линз со спиралью

Традиционные мультифокальные линзы способны обеспечить четкое видение на разных расстояниях. Однако их сложно изготавливать, соответственно — высокая стоимость. Также эти линзы менее удобны, чем обычные, и хуже работают при изменении освещения.

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На новых линзах токарным станком вырезан спиральный узор.

Спираль влияет на путь света, пропуская его через несколько фокусных точек, расположенных в разных местах линзы. Такой метод позволяет обеспечить отличную видимость при разном освещении.

Эффективность новых линз

Пока что линзы испытывали лишь несколько человек. Ученые планируют провести дополнительные исследования для оценки их удобства и эффективности в различных условиях.

Если новая технология окажется удачным решением, она может стать конкурентоспособной альтернативой существующим продуктам на рынке.

Источник: Optica

Фото: laurent galinier