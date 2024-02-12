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На лінзах видряпали спіраль: вчені запевняють – так можна бачити і близько, і далеко

12 Лютого 2024, 13:24
Ольга Боднарчук редактор
лінзи

Науковці створили універсальні лінзи, вони дають змогу бачити як близько, так і далеко.

Учені з Університету Бордо презентували контактні лінзи зі спіральним візерунком.

Перевага лінз зі спіраллю

Традиційні мультифокальні лінзи здатні забезпечити чітке бачення на різних відстанях. Однак їх складно виготовляти, відповідно – висока вартість. Також ці лінзи менш зручні, ніж звичайні, та гірше працюють за зміни освітлення.

Зараз дивляться

На нових лінзах токарним верстатом вирізаний спіральний візерунок.

Спіраль впливає на шлях світла, пропускаючи його через кілька фокусних точок, розташованих у різних місцях лінзи. Такий метод дозволяє забезпечити відмінну видимість за різного освітлення.

Ефективність нових лінз

Поки що лінзи випробовували лише кілька осіб. Вчені планують провести додаткові дослідження для оцінки їхньої зручності та ефективності в різних умовах.

Якщо нова технологія виявиться вдалим рішенням, вона може стати конкурентоспроможною альтернативою існуючим продуктам на ринку.

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Джерело: Optica

Фото: laurent galinier

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