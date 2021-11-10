Согласно исследованию ученых Университета Эксетера в Великобритании, засыпание с 22.00 до 23.00 связано с низким риском развития сердечных заболеваний по сравнению с ранним или поздним отходом ко сну.

Дело в том, что в нашем организме есть внутренние часы, которые биологи называют циркадным ритмом. Именно они помогают регулировать уровень нашей физической и умственной активности.

В этой научной работе изучалась связь между объективно измеренным, а не самооценочным наступлением сна у большой выборки взрослых.

В исследовании приняли участие почти 90 тыс. человек. Средний возраст составлял 61 год. Из них 58% — женщины.

Данные о начале сна и времени пробуждения были собраны в течение семи дней с помощью акселерометра, который участники носили на запястье. Они наблюдались в формате диагностики сердечно-сосудистого заболевания, которое определялось как сердечный приступ, сердечная недостаточность, хроническая ишемическая болезнь сердца, инсульт и транзиторная ишемическая атака.

В течение среднего периода наблюдения у 3,6% участников развились сердечно-сосудистые патологии. Заболеваемость была самой высокой у тех, кто ложился спать в полночь или позже, и самой низкой — у тех, кто засыпал с 10.00 до 23.00.

Исследователи проанализировали связь между наступлением сна и сердечно-сосудистыми событиями с поправкой на:

возраст

пол

продолжительность сна

нерегулярность сна (определяемую как разное время засыпания и пробуждения)

хронотип (ранняя пташка или сова)

курение

индекс массы тела

диабет

артериальное давление

уровень холестерина в крови

социально-экономический статус

Исследование показывает, что оптимальное время для сна — это определенный момент в 24-часовом цикле организма, и отклонения могут быть пагубными для здоровья.

Самое рискованное время — после полуночи, потому что это может уменьшить вероятность увидеть утренний свет, который сбрасывает биологические часы.

Если полученные результаты подтвердятся в других исследованиях, время сна и базовая гигиена сна могут быть решающим и очень доступным фактором для снижения риска сердечных заболеваний, убеждены исследователи.