Згідно з дослідженням вчених університету Ексетера у Великій Британії, засинання з 22.00 до 23.00 пов’язане з низьким ризиком розвитку серцевих захворювань порівняно з раннім або пізнім відходом до сну.

Річ у тім, що в нашому організмі є внутрішній годинник, який біологи називають циркадним ритмом. Саме він допомагає регулювати рівень нашої фізичної й розумової активності.

У цій науковій роботі вивчався зв’язок між об’єктивно виміряним, а не самооцінним настанням сну у великої вибірки дорослих.

У дослідженні взяли участь майже 90 тис. осіб. Середній вік становив 61 рік. З них 58% – жінки.

Дані про початок сну і час пробудження були зібрані протягом семи днів за допомогою акселерометра, який учасники носили на зап’ястку. Вони спостерігалися у форматі діагностики серцево-судинного захворювання, яке визначалося як серцевий напад, серцева недостатність, хронічна ішемічна хвороба серця, інсульт і транзиторна ішемічна атака.

Протягом середнього періоду спостереження у 3,6% учасників розвинулися серцево-судинні патології. Захворюваність була найвищою у тих, хто лягав спати опівночі або пізніше, і найнижчою – у тих, хто засинав з 10.00 до 23.00.

Дослідники проаналізували зв’язок між настанням сну і серцево-судинними подіями з поправкою на:

вік

стать

тривалість сну

нерегулярність сну (визначається як різний час засинання і пробудження)

хронотип (рання пташка або сова)

куріння

індекс маси тіла

діабет

артеріальний тиск

рівень холестерину в крові

соціально-економічний статус

Дослідження показує, що оптимальний час для сну – це певний момент у 24-годинному циклі організму, і відхилення можуть бути згубними для здоров’я.

Найбільш ризикований час – після півночі, тому що це може зменшити ймовірність побачити ранкове світло, яке обнуляє біологічний годинник.

Якщо отримані результати підтвердяться в інших дослідженнях, час сну і базова гігієна сну можуть бути вирішальним і доступним фактором для зниження ризику серцевих захворювань, переконані дослідники.