Эксперты в области общественного здравоохранения для описания того, как будет развиваться будущее Covid-19, говорят, что болезнь станет “эндемической”. Но что это на самом деле означает?

У большинства людей термин “эндемический” вызывает некоторую путаницу. В то время, как нужно четко понимать: эта характеристика не означает, что вирус исчезнет. Скорее, нам придется продолжать жить с Covid-19. Но это уже не будет нестабильное состояние, подобное пандемии последних двух лет.

— Эндемичность не обязательно является плохой или хорошей. Все зависит от уровня распространенности инфекции. Если он высокий, то это может стать серьезной проблемой, — говорит директор Института сетевых наук, профессор Алессандро Веспиньяни.

По его словам, определение “эндемичного” расширилось и теперь включает заболевания, которые проявляют сезонные особенности, такие как грипп. То есть эпидемиологи надеются, что Covid-19 станет еще одним респираторным сезонным вирусом, подобно тому же гриппу.

А вот “пандемия” определяется как действительно глобальная вспышка, при которой заболевание неконтролируемо распространяется по региону или миру.

Эксперты в области общественного здравоохранения также заявили, что разные регионы, вероятно, по-разному переживут окончание пандемии. Все зависит от мер реагирования на Covid-19 с акцентом на индивидуальные меры предосторожности, а не на государственные и национальные ограничения.