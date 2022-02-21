Експерти в галузі охорони здоров’я для опису того, як буде розвиватися майбутнє Covid-19, кажуть, що хвороба стане “ендемічною”. Але що це насправді означає?

У більшості людей термін “ендемічний” викликає деяку плутанину. У той час, як потрібно чітко розуміти: ця характеристика не означає, що вірус зникне. Скоріше, нам доведеться продовжувати жити з Covid-19. Але це вже не буде нестабільний стан, подібний до пандемії останніх двох років.

– Ендемічність не обов’язково є поганою або хорошою. Все залежить від рівня поширеності інфекції. Якщо він високий, то це може стати серйозною проблемою, – говорить директор Інституту мережевих наук, професор Алессандро Веспіньяні.

За його словами, визначення “ендемічного” розширилося і тепер включає захворювання, які проявляють сезонні особливості, такі як грип. Тобто епідеміологи сподіваються, що Covid-19 стане ще одним респіраторним сезонним вірусом, подібно до того ж грипу.

А ось “пандемія” визначається як дійсно глобальний спалах, при якій захворювання неконтрольовано поширюється по регіону або світу.

Експерти в галузі охорони здоров’я також заявили, що різні регіони, ймовірно, по-різному переживуть закінчення пандемії. Все залежить від заходів реагування на Covid-19 з акцентом на індивідуальні запобіжні заходи, а не на державні та національні обмеження.