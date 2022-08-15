В понедельник, 15 августа, Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) Великобритании одобрило обновленную вакцину Moderna, которая нацелена на подварианты Омикрона, а также на оригинальный Covid-19.

— Было установлено, что вакцина соответствует стандартам безопасности, качества и эффективности регулирующего органа Великобритании, — говорится в заявлении.

По словам исполнительного директора MHRA Джун Рейн, данные клинических испытаний показали сильный иммунный ответ против исходного вируса и штамма Омикрон.

В то время как вакцины помогли снизить госпитализацию и смертность от Covid-19, который впервые появился в Китае в конце 2019 года, нынешняя вакцинация в основном нацелена на более ранние штаммы инфекции.

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В июле Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия далека от завершения из-за распространения подвариантов штамма Омикрон.

Отмечается, что половина вакцины Moderna под названием Spikevax bivalent Original/Omicron нацелена на исходный вирус 2020 года, а половина — на вариант Омикрона ВА.1.

Сообщается, что новая вакцина имеет те же легкие побочные эффекты, что и оригинальный укол Moderna.